İYİ Partinin Ordu adayı İdris Naim Şahin oldu' iddiası

Habertürk'ün iddiasına göre; eski içişleri bakanlarından İdris Naim Şahin, İYİ Partinin Ordu Belediye Başkan adayı oldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifaka dahil olan iller arasında değil.

İYİ Partinin Ordu’dan AKP hükümetlerinde İçişleri Bakanlığı yapan İdris Naim Şahin’i aday göstereceği uzun bir süredir konuşuluyordu. Ancak Şahin’in bu adaylığı kabul etmesi için “CHP’nin Ordu’dan aday göstermemesi” şartını öne sürdüğü iddia ediliyordu.

CHP’nin Ordu’dan aday çıkarmayarak Şahin’e 'dolaylı bir destek' vereceği ihtimali parti içinde tartışma yaratmıştı. Ancak CHP, Ordu Büyükşehir Adayını Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel olarak açıkladı. (HABER MERKEZİ)