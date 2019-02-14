Soylu'dan HDP'ye: Utanmaz adamın sefası çoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 TV'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Soylu HDP'ye yönelik, "Kadın beyannamesi yayınlamışlar, 'utanmaz adamın sefası çoktur' diye bir laf var bizim memlekette" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, kayyım atanan belediyelerle ilgili 10-15 kişilik tepki gösterilerinin organize edildiği ve halkın buralara katılmadığının öne sürülmesi üzerine HDP'nin PKK'nin siyasi kolu ileri sürdü.

HDP'nin Kandil'in talimatlarıyla hareket ettiğini ileri süren Soylu, belediyelerde "terör örgütüyle iltisaklı adaylara " müsaade edilmeyeceğinin söyledi.

Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batı'da AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz." şeklindeki açıklamalarına dair şöyle konuştu:

"Talimatı Kandil'den geldi. Nereden gelecek başka? Sezai Temelli'nin kendi adına bir fikir söyleyebilme, bir düşünce, irade ortaya koyabilme hakkı var mı? Kağıttan okumak zorunda çünkü verilen metinler belli. Oradaki cümleler, vurgular, değerlendirmeler. Sapma istenmeyen değerlendirmeler olması lazım. Yani var olan bir şeyin üzerinde tartışmanın bence çok büyük bir anlamı söz konusu değil. Bunu CHP de İYİ Parti de Saadet de reddetmiyor. Birlikte Beyoğlu'nda, Adıyaman'da, başka vilayetlerde aday çıkarıyorlar. Bir araya geliyorlar."

Soylu, HDP'ye ilişkin, "Kadın beyannamesi yayınlamışlar, 'utanmaz adamın sefası çoktur' diye bir laf var bizim memlekette. Annesinin yanından kız çocuğunu alıp, dağa getirip Murat Karayılan'a sunan bu ahlaksızlar, hangi kadın beyannamesini çıkarabilirler? Anlamadığım bir şey var, Türkiye'de Cumhuriyet değerlerine bağlı olduğunu iddia eden solcular da bunların peşinden böyle kara gözlüklerini takmış gidiyorlar. Ben bunu anlamakta inanın zorlanıyorum, nasıl Cumhuriyet değerlerine bağlısınız?" değerlendirmesinde bulundu. (AA)