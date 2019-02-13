Fatih’te yaya geçidinde minibüsün çarptığı kadın öldü

İstanbul Fatih'te yaya geçidinden geçerken minibüsün çarptığı Faslı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki Faslı El İbrahymy Oumayma, Adnan Menderes Bulvarı'nda Aksaray Metrosu yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Bayrampaşa istikametine giden bir minibüs, kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. (İstanbul/AA)