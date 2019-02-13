Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Guaido mahkemelerde hesap verecek

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisini geçici başkan ilan eden Juan Guaido'nun er ya da geç mahkemelerde hesap vereceğini söyledi.

Maduro, Lübnan'da yayın yapan El Mayadeen kanalına verdiği röportajda, Guaido'nun ülkeyi bölmeye ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Venezuela'ya müdahale etmesi için iknaya çalıştığını belirtti.

Olası bir müdahale konusunda ABD'yi uyaran Maduro, “Eğer Amerikan imparatorluğu, bölgemizdeki bir palmiye yaprağına bile dokunmaya cesaret ederse, bu yeni bir Vietnam'a dönüşür” dedi.

‘ER YA DA GEÇ MAHKEMELERDE HESAP VERMEK ZORUNDA’

Kendisini geçici başkan ilan eden Guaido'ya da yargı uyarısı yapan Maduro, “Siyasetin bir oyun olduğuna, anayasayı ve yasaları ihlal edebileceğine inanan bu kişi, er ya da geç mahkemelerde hesap vermek zorunda kalacak” ifadesini kullandı.

FİLİSTİN VURGUSU

Arap dünyasını Venezuela'ya destek vermeye çağıran Maduro, ‘Venezuela'nın, Filistin'in bağımsızlığı, halkının kendi kendini yönetme ve barış içinde yaşama hakkıyla olan dayanışmasının süreceğini’ dile getirdi.

GUAİDO, İSRAİL'LE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEK İSTİYOR

Maduro, Filistin'e verdiği destekle bilinirken, Guaido, Israel Hayom gazetesine verdiği röportajda, “İsrail'le ilişkilerimizi düzeltmek için çalışmalara başladık. İsrail ile ilişkilerin istikrara kavuşturulması için yürütülen sürecin dorukta olduğunu bildirmekten dolayı çok mutluyum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, hakkında seyahat yasağı bulunan ve banka hesapları dondurulan Guaido'nun gelirleriyle ilgili soruşturma da başlatıldı.

TRUMP: TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'daki son gelişmeler hakkında açıklama yaptı. Venezuela'da büyük bir kaos iddia eden Trump, “Kendi sınırımıza bu kadar yakın bir ülkede bunları görmekten dolayı hiç mutlu değilim. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” dedi.

Venezuela'da halkın açlıktan ölme noktasına geldiğini savunan Trump, “Bulunduğumuz pozisyonla ilgili olarak birçok Latin Amerika ülkesinden de destek alıyoruz. (Juan Guaido) Cesur bir adam ve yaptıkları cesurca şeyler” dedi.

‘ASKERİ ÇÖZÜM’ SORUSU

Venezuela'ya askeri bir çözümün ihtimal dahilinde olup olmadığı sorulan Trump, “Birçok çözüm önerisi mevcut. Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun görevi bırakmaması durumunda, ABD'nin birçok yedek planı olduğunu belirten Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi düşünüp düşünmediği sorusuna ise “Hiçbir zaman öyle bir şey söylemedim” diye yanıt verdi. (AA)