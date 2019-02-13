13 Şubat 2019 21:47
Boko Haram Nijerya'da seçim konvoyuna saldırdı
Nijerya'da Boko Haram seçim konvoyuna saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AK Rockefeller/Flickr (CC BY-SA 2.0)
Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde Boko Haram militanları seçim konvoyuna saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatımn kaybetti. Saldırının Borno Valisi Kashim Shettima’nın seçim konvoyunu hedef aldığı belirtildi.
Nijerya ile Kamerun sınırına yakın Dikwa-Gamboru yolu üzerinde konvoya düzenlenen saldırıda konvoyun arkasındaki araçlar hedef alınırken, Borno Valisinin yara almadan eyaletin başkenti Maiduguri'ye döndüğü bildirildi.
Ülkede, 16 Şubat'ta yapılacak devlet başkanlığı seçiminde Tüm İlericiler Kongresinden mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar güçlü adaylar arasında gösteriliyor. (Maiduguri/AA)