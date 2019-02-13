Kanada’da yolsuzluk tartışması krize dönüştü

Kanada'da Justin Trudeau hükümeti, bir şirket hakkındaki rüşvet iddialarının soruşturulması nedeniyle sıkıntılı günler yaşıyor.

Kanada Adalet Bakanı iken ülkenin uluslararası alanda da faaliyet gösteren dev taahhüt firmalarından SNC-Lavalin hakkında açılan rüşvet soruşturmasına müdahale ettiği eleştirileri üzerine Başbakan Trudeau tarafından görevi değiştirilen Jody Wilson-Raybould, tansiyonun artması üzerine, getirildiği Gazilerle İlişkiler Bakanlığından istifa etti.

Wilson-Raybould, yaptığı açıklamada, kanunlara aykırı hiçbir eylemi olmadığını kaydetti.

İstifa üzerine açıklama yapan Başbakan Trudeau, “Kendisi ile böyle konuşmamıştık. İstifası sürpriz oldu ve beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi. Trudeau, eski Bakan Wilson-Raybould'un söylenenlerin aksine, kanun sınırları içerisinde hareket ettiğini ancak şirket hakkında devam eden dava nedeniyle daha fazla yorum yapmayacağını ifade etti.

MUHALEFET TEPKİLİ

Bu arada, ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Lideri Andrew Scheer, Jody Wilson-Raybould'un istifasının, “kargaşa içerisindeki bir hükümetin işareti” olduğunu söyledi. Başbakan Trudeau'yu, son seçimler öncesi verdiği sözlerden dönmek ve Kanada halkına ihanetle suçlayan Scheer, “Başbakan, Jody Wilson-Raybould'u rahatça konuşabilmesi için serbest bırakmalıdır” diye konuştu.

ADALET KOMİTESİ SORUŞTURMA AÇTI

Kanada gündeminin ilk maddesi haline gelen iddialar hakkında Federal Parlamento Adalet Komitesi de soruşturma açılmasına karar verdi. Komite, iddialarla ilgili adı geçenleri dinleyerek rapor hazırlayacak.

KRİZ NASIL BAŞLADI?

Kanadalı uluslararası taahhüt firmalarından Montreal merkezli SNC-Lavalin şirketi, eski Libya Lideri Muammer Kaddafi ve sonrasında da oğlu Saadi Kaddafi ile olan ilişkileri nedeniyle 2010 yılından bu yana mercek altına alındı. Şirket, son olarak Montreal'de aldığı süper-hastane ve köprü ihalelerinde rüşvet verdiği iddiaları ile soruşturuluyor. 10 milyar dolar yıllık cirosu olan şirkette, son davalar hariç 9 üst düzey yönetici bugüne kadar rüşvet ve usulsüzlük nedeniyle hüküm giydi.

Şirket hakkındaki söylentileri ısrarla gündeme taşıyan Muhafazakar Partinin baskıları sonucu Başbakan Trudeau, 14 Ocak'ta Jody Wilson-Raybould'u Adalet Bakanlığından alarak, Gazilerle İlişkiler Bakanlığına atadı.

Globe and Mail Gazetesi, 7 Şubat'ta, Başbakan Trudeau'nun ofisinin SNC-Lavalin hakkında açılan yolsuzluk kovuşturmasına müdahale etmek için Adalet Bakanı Wilson-Raybould'a baskı yaptığını yazdı.

Aynı gazetenin 8 Şubat tarihli haberinde ise bazı hükümet yetkililerinin, SNC-Lavalin'den bazı kişilerin kovuşturmanın rafa kaldırılması da dahil olmak üzere Jody Wilson-Raybould ile görüşmeler yaptığını doğruladığı ifadeleri yer aldı.

Kanada Çıkar Çatışması ve Etik Komisyonu da 11 Şubat günü iddiaları araştırmak üzere soruşturma başlattı. Gazilerle İlişkiler Bakanı Jody Wilson-Raybould, siyasi krize dönüşen gelişmeler üzerine dün hükümetteki görevinden istifa ettiğini açıkladı. (Toronto/AA)