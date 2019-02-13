Gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında bir iddianame daha hazırlandı

Gazeteci Çağdaş Kaplan hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt propagandası” yaptığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede evrensel.net de “terör örgütü güdümünde yayın yapan” bir medya kuruluşu ilan edilirken, kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yasaklanmasına tepki gösterilmesi ise “suç” sayıldı. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yeni Yaşam gazetesinde Genel Yayın Yönetmeni olarak bir dönem görev yapan gazeteci Çağdaş Kaplan, 6 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınmış, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ise serbest bırakılmıştı.

“Örgüt propagandası” iddiasıyla gözaltına alınan Kaplan hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Kaplan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla “örgüt propagandası” yaptığı öne sürüldü.

Ayrıca Kaplan hakkında hazırlanan iddianamede Evrensel gazetesi “terör örgütü güdümünde yayın yapan” bir medya kuruluşu ilan edilirken, kapatılan Özgür Gündem gazetesinin yasaklanmasına tepki gösterilmesi ise “suç” sayıldı. Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise "Savcıların bir siyasi komiser gibi, kafalarına uymayan gazeteler için böyle ifadeler kullanabildiği bir dönemdeyiz. Burada savcı, Evrensel için bu ifadeleri kullanarak açıkça suç işliyor. Suç duyurusunda bulunacağız" açıklamasında bulundu.

Savcıların bir siyasi komiser gibi, kafalarına uymayan gazeteler için böyle ifadeler kullanabildiği bir dönemdeyiz. Burada savcı, Evrensel için bu ifadeleri kullanarak açıkça suç işliyor. Suç duyurusunda bulunacağız. https://t.co/hJO3X1UEDH — Fatih Polat (@fpolat69) 13 Şubat 2019

Hakkımda sosyal medyadaki haber paylaşımlarım sebebiyle hazırlanan iddianamede Evrensel gazetesi "terör örgütü güdümünde yayın yapan" ilan edilmiş, Özgür Gündem'in yasaklanmasına tepki "suç" sayılmış#GazetecilikSuçDeğildir pic.twitter.com/DC6suy8Brn — Çağdaş Kaplan (@KaplanCagdas1) 13 Şubat 2019

Gazete Karınca’ya konuşan Çağdaş Kaplan, “Bu iddianame bir kez daha yargının gazetecilik mesleğini, basın ve ifade özgürlüğünü yargılamaya çalıştığının kanıtıdır. İddianamenin tamamı paylaşılan haber linkleri ve yorumlarımdan oluşmaktadır. Yargı veya hükümet bu haberleri beğenmemiş olabilir ama beğenmediği için bunun bir gazeteciyi cezalandırmak için iddianameye dönüştürülmesi yargı ve hükümetin gazeteciliğe ve gerçeğe ne kadar düşmanca yaklaştığını göstermektedir. İddianamede suç delili yapılan paylaşımların tamamının arkasındayım. Gazetecilik suç değildir!” dedi. (HABER MERKEZİ)