CHP Milletvekili Girgin: Ülkemizin sorunu rant yüzünden çöken mimari

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin İstanbul Kartal’da apartmanın çökmesi sonucu 21 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, “Kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması devletin asli görevidir. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanının çökmesi sonucu oluşan elim kaza, kaçak yapılaşma ve imar barışı sürecinin ciddiyetini bir kez daha ortaya koymuştur” diyerek uygulamanın imar barışından çok mülk sahiplerinin hayatına mal olan bir hale dönüştüğünü belirtti.

‘DEPREME DAYANIKLILK KONUSU MALİKİN SORUMLULUĞUNA BIRAKILDI’

İmar Kanununa eklenen geçici 16. maddeyle, yapının depreme dayanıklılığı konusunun malikin sorumluluğuna bırakıldığını ifade eden CHP’li Girgin; “İlgili idarenin denetim ve onayı olmadan yapılan inşai faaliyet ve sadece ‘yapanın’ beyanına dayalı ‘yapı kayıt belgesi’ neticesinde, kaçak yapı niteliğindeki yapılara cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemleri tesis edilebilmenin önü açılmıştır. Bu işlemler neticesinde de bağımsız bölümler üçüncü kişilere satılabilecektir. Mülkü satın alan/alacak kişi, yapının sadece kendi bağımsız bölümünün değil, tamamının depreme karşı dayanıklılığı hakkında uyarılmamaktadır. Vatandaşlarımız, kusurlu mal satın alarak ‘çürük’ nitelikli yapıda malik haline gelmekte, can ve mal güvenliği açısından olumsuzluk yaratacak durumların içine düşmeleri görmezden gelinmektedir” mevcut düzenlemeye tepki gösterdi.

CHP Milletvekili Süleyman Girgin’in Bakan Kurum’a yönelttiği sorular ise şunlar:

Yapı kayıt belgeli taşınmazlarda cins değişikliği ve kat mülkiyeti işlemlerinin yapılması aşamasında 3. kişilerin haklarının korunması için yetkin kişilerce hazırlanan binanın statik performans analizi ile güvenilir olduğunun belgelenmesi şartı konmasına yönelik bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

Tapu satışlarında vatandaşların doğrudan bilgilendirilmesi için şerh konması ve kanundan gelen sorumlulukların yapı kayıt belgesini beyan eden ilk kişiden itibaren nasıl olacağı hususlarında bir çalışmanız bulunmakta mıdır?

İmar Barışı kapsamında alınan yapı kayıt belgelerinin usul ve esaslara uygun olarak alınıp alınmadığı denetlenecek mi, hangi kurumlar bu denetim için yetkilendirilecektir?

Beyana istinaden alınan yapı kayıt belgeleri esas alınarak kurumlar tarafından verilecek işyeri çalıştırma ruhsatı ve benzeri izinlerde sonradan oluşacak olumsuzluklarda sorumluluğu ne olacaktır?

Kaçak yapılar ile mücadele, yıkım ve imar barışının suistimali ile ortaya çıkan sorunların çözümü ile sadece yerel yönetimler değil, Valilikler nezdinde kurulacak ilgili kurum temsilcileri ile oluşturulan komisyonlar aracılığı ile bütçe, yetki ve sorumluluk paylaşılarak devlet olarak topyekün mücadele için mevzuat düzenleme çalışmanız bulunmakta mıdır? (HABER MERKEZİ)

HDP’nin Kartal’da çöken binayla ilgili araştırma önergesi reddedildi