Bahçeli: Gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor
Devlet Bahçeli: Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır.
Fotoğraf: DHA
Devlet Bahçeli, “Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir” ifadelerini kullandı.
Bahçeli ayrıca, “Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. 31 Mart'ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii büyük Türk milletidir” dedi. (AA)
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