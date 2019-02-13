İzmir'de kamu emekçileri 92. kez oturma eyleminde buluştu

İzmir Karşıyaka İskele karşısında, 900 gündür KHK’li ihraçlar için basın açıklaması düzenleyen KESK İzmir Şubeler Platformu, bir araya gelerek OHAL komisyonunun lağvedilmesi taleplerini yineledi.

Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç’ın okuduğu basın açıklamasında “KHK’ler gidecek biz kalacağız, işimize geri döneceğiz” sloganları atıldı. Kılıç açıklamasında “Bugün yine adaleti ve hukuku aramak için bir araya geldik. Onlar koltuklarına gömüldüğü sırça köşklerinde oturuyorken, bizler yağmur, çamur demeden 900 gündür gasp ettikleri işimizi geri almak için 92. oturma eylemimizi yapıyoruz” dedi. OHAL İnceleme Komisyonunun ihraç edilenlerin iadesine karar verme yetkisi ile donatılsa da esasen hukuk sisteminde tarifinin bulunmadığını belirten Kılıç, “Kamu emekçilerinin hukuka uygun olarak kazanılmış sosyal ve ekonomik hakları, idari tasarrufla hukuka aykırı olarak elinden alınmaktadır” diye konuştu.

KESK’lilerin ihraçlarının ana nedeninin anayasa ve uluslararası sözleşmelerde güvence altına alınan sendikal eylem ve etkinliklerin olduğunu hatırlatan Kılıç, “Hukuksuzluğu tescil etmek için kurulan OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli ve haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan ihraç edilmiş kamu emekçileri görevlerine iade edilmelidir. Bizler taleplerimiz gerçekleşene kadar mücadeleyi sürmeye kararlıyız” dedi.

Açıklamada KPSS’de birinci olan fizik öğretmeni Deniz Eren’in mülakatta elenmesine de tepki gösterilerek, “Deniz Eren yalnız değildir” sloganı atıldı. (İzmir/EVRENSEL)