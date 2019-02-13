Denizli’de öğrenci servisi kaza yaptı: 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde servis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansından alınan bilgiye göre, Sarayköy istikametine giden Hilmi Genç yönetimindeki 20 SC 479 plakalı öğrenci servisi, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta karşı yönden gelen Mehmet Köse’nin kullandığı 20 FB 102 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, içerisinde 14 öğrencinin bulunduğu servis aracındaki 4 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan Köse’yi bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, Denizli ve Sarayköy’deki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerin ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

ADIYAMAN’DA ÖĞRENCİ SERVİSLERİ ÇARPIŞTI: 8 ÖĞRENCİ YARALANDI

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde iki servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Anadolu Ajansından alınan bilgiye göre, taşımalı sistem kapsamındaki iki servis minibüsü, Aktaş köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada, öğrenciler Rümeysa Arslan (11), Nurseda Arslan (10), Merve Arslan (12), Mehmet Reşat Arslan (12), Mehmet Sinan Arslan (12), Seyit Ahmet Arslan (10), Eyüp Arslan (12) ve Zeynep Nur Arslan (11) yaralandı.

Göçeri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (HABER MERKEZİ)