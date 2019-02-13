13 Şubat 2019 17:48
TARİŞ direnişine Barış Atay'dan dayanışma ziyareti
TARİŞ direnişinin 99. gününde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay işçileri ziyaret etti.
Fotoğraf: Evrensel
Gıda-İş Sendikasına üye oldukları için çalıştıkları Tariş Zeytin ve Zeytinyağ fabrikasından işten çıkarılan işçilerin direnişi 99. gününü geride bıraktı. Destek ziyaretlerinin sürdüğü işçilere fabrika önünde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay dayanışma ziyaretinde bulundu. Atay direnişteki işçilerden bilgi alarak dayanışmanın önemine dikkat çekti.
Fabrikadaki işçilere yönelik baskıları anlatan işçiler mücadelelerindeki kararlılığı vurgularken bu direnişlerin meclisten tekrar tekrar duyurulması gerektiğinin altını çizdi. (İzmir/EVRENSEL)
Emek ve demokrasi güçleri TARİŞ işçilerine destek mitingi düzenledi