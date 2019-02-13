İran devrim muhafızlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı: 20 ölü

İran resmi haber ajansı (IRNA), İran Devrim Muhafızları’nı hedef alan saldırıda, 20 kişinin hayatını kaybettiğini; 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

IRNA, İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde, muhafızları taşıyan bir otobüse, canlı bomba saldırısı düzenlendiğini; saldırıda şu ana kadar 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ZARİF SALDIRIDAN ABD'Yİ SORUMLU TUTTU

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Zarif açıklamasında “İran’ın, ‘Varşova sirkinin’ gerçekleştiği gün terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Özellikle aynı teröristlerin destekçilerinin Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter’da sahte hesaplarla kutlamaları desteklediği zamanda? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor” ifadelerini kullandı.

Ekran görüntüsü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in (@JZarif) resmi Twitter hesabından alınmıştır

POLONYA'DA ORTADOĞU KONFERANSI

Polonya’nın başkenti Varşova’da ABD öncülüğünde İran’ın bölgesel faaliyetlerinin ele alındığı Ortadoğu konulu konferans düzenleniyor. İran'ın tepki gösterdiği konferansa İsrail'i Başbakan Binyamin Netanyahu, ABD'yi Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo temsil ediyor. Konferansa birçok Arap ülkesi ile Fransa ve Almanya da bakanlar düzeyinde katılıyor.

SALDIRIYI 'CEYŞU'L ADL' ÖRGÜTÜ ÜSTLENDİ

Anadolu Ajansında yer alan bilgiye göre, intihar saldırısını "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlendi. Örgüt, otobüste bulunan 40 askerin tamamının öldüğünü iddia etti. Örgütün açıklamasının ardından İranlı yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının hakları gerekçe göstererek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor. (HABER MERKEZİ)