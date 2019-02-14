Metal işçisi: Suçumuz olmadığı halde neden en çok biz eziliyoruz?

Sarnıç’tan metal işçisi

İzmir

Merhaba sevgili Evrensel okurları;

Ben İzmir’den bir metal işçisi olarak sizlere sesimi duyurma şansını bana ve hepimize tanıyan Evrensel gazetesine teşekkürlerimi bir borç bilerek söze başlamak istedim.

Bildiğimiz üzere ülke olarak yeni bir yıla asgari ücret ve birçok fabrikada yeni zamlarımız ne olacak sorusuyla aylar öncesinden düşünmeye başlayarak girdik. Enflasyon yüzde kaç? Yıl sonu enflasyonunu hükümet kaç açıklayacak acaba? İşveren bize bu enflasyon oranı üzerinden zam yapar mı? Yoksa yapmaz mı? İşyerlerinde aylar öncesinden çay molalarında yemek molalarında işçiler arasında konuşulan tartışılan hepimizin de içinde olduğu ve bildiği sorulardır bunlar...

Benim anlamadığım ve beynimi kemiren asıl soru şudur;

Enflasyon farkı bir zam mıdır?

Sadece oy vermekle ülkede yönetimi belirleyen onun dışında hiç bir söz hakkım olmayan benim, neden oluyor da iktidara sahip olanların yanlış politikaları yüzünden paramın değeri düşüp benim alım gücüm iyice zayıflıyor, kıt kanaat geçinmeye mahkum ediliyorum, sonra da yıl sonu bunlar ölmesin ama yaşamaya da devam etsinler, işe gidip gelsinler diye enflasyon oranında maaşımın düşen değerini yükseltip bunu da bana size şu kadar zam yaptık diyerek lütufmuş gibi sunup sonra da "Çok iyi yaptık şükredin" diyebiliyorlar.

Verdikleri zam da bir ay içinde yeni enflasyona gene yenik düştü hepimiz gördük bildik. Canlı canlı pazarda markette birebir yaşıyoruz. Onlar değil peki, şimdi benim neden 1 sene daha sabır edip şükredip beklemem gerekiyor? Bunun suçlusu biz miyiz bizler miyiz? Biz işimizi gayet düzgün yapıyoruz ki her sabah erkenden kalkıp işimize gidip gelmeye devam edebiliyoruz. Kimse bizim kara kaşımıza kara gözümüze para vermiyor. Onların işine yarıyoruz aldığımızdan fazlasını kazandırıyoruz ki bizi işten çıkarmıyorlar. Peki hiçbir suçum olmadığı halde bu ülkede enflasyona neden en çok ben ezdiriliyorum? Neden iktidarlar her krizde işverene teşvikler dağıtırken en değerli kaynak olarak işçilerin kıdem tazminatına BES ve gelir vergisi adı altında bizlere yükleniyorlar? Örgütsüz olduğumuz için ya da sesimizi yükseltemediğimiz için olabilir mi? Bunları düşünmekte fayda var, düşünüp derlenme toplanma vakti çoktan geldi de geçiyor arkadaşlar…

Son olarak benim zamdan anladığım şudur, belki birilerinize yanlış ya da doğru gelebilir benim maaşıma zam yapılıyorsa bu beni rahatlatmalı arkadaş hayatta yapamadığım şeyleri yapmamı bana sağlamalı, kendime yeni bir elbise alabilmeliyim ya da bir ayakkabı... Eşime çoluğuma çocuğuma istedikleri bir şeyi ertelemeden hemen alabilmeliyim, hayatımda az da olsa bir şeyler değişmeli, haftada bir de olsa evimde kırmızı et pişmeli, Kurban Bayramı’ndan Kurban Bayramı’na değil. Ki ben o zamma zam diyebileyim...

Krizin bedeli işçiye çıkıyor: Dytech’te kısa çalışma uygulanacak