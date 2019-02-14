Metal işçisi: Güneş biraz gözüktü mü hemen kombiyi kısıyoruz

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Büyük otomobil fabrikalarını ve bu fabrikalara üretim yapan yan sanayiyi içinde barındıran Bursa’da kriz iyice kendini hissettiriyor. Örneğin Bursa’nın ana fabrikalarından TOFAŞ’ta kimi aylar haftada sadece 4-5 gün üretim yapıldı. Üretimde fabrikaların birbirine bağlı yapısı nedeniyle, bir fabrikada yaşanan iş düşüklüğü ise hemen diğer fabrikalara yansıyor. Biz de yaşanan sıkıntıları ve bu sıkıntıların aile bütçesine yansımasını servis bekleyen Renault, Valeo, Mako, Coşkunöz ve iç piyasaya debriyaj, balata üreten metal fabrikasında çalışan işçilerle konuştuk.

"SADECE BİR SOĞAN ALABİLDİM"

İlk olarak görüştüğümüz Valeo’da çalışan işçi “Geçen ekmek almak için markete gittim. Kalan parayla soğan alırım diye düşünüyordum ama düşündüğüm miktarda soğanı alamadım. Sadece bir soğan alarak geri döndüm” dedi.

Mako’da çalışan işçi ise “Sadece sebze ve meyve fiyatları zamlanmadı, kuru bakliyat da aldı başını gitti. Bugün kriz etkilemiyor diyen kim varsa yalan söylüyor. Fabrikadaki durumlar ortada, doğru düzgün iş yok. Belli bölümler çalışıyor ama herkesin kafasında yarın ne olacak sorusu var” diye konuştu.

İŞTEN ATMALAR ŞİMDİLİK DURDU

İşten çıkışları şimdilik frenlediklerini dile getiren Coşkunöz işçisi ise şunları söyledi: “Seçime kadar böyle gidecek ama seçimden sonra bunun önü açılır. Bizde TOFAŞ’a çalışan hat durdu. Şu an burayı ayakta tutan Ford. İşler hep birbirine bağlı, biri durdu mu oraya çalışan hatlar da duruyor. Bu duruşlar durduk yere olmuyor, demek ki kötü giden bir şeyler var. Bu kötü gidişatı faturalarımızdan ve mutfak masrafımızdan yaptığımız kısıtlamadan net bir şekilde görüyoruz.”

Üretimin çoğunu yurt dışına yaptıklarını söyleyen Renault işçisi devam etti: “Bizde işler şu anlık iyi, normal tempomuzda çalışmaya devam ediyoruz. İç piyasaya üretim yapsaydık bizde de sıkıntılar olurdu. Üretim var ama aldığımız ücret yetmiyor her geçen gün eriyor. Zamlardan kaynaklı sürekli bir şeylerden kısıyoruz. Faturalar az gelsin diye doğru düzgün doğal gaz bile yakmıyoruz. Güneş biraz gözüktü mü kombinin derecesini düşürüyoruz.”

"EKONOMİ İYİYE GİTTİĞİ İÇİN Mİ HAFTADA 4 GÜN ÇALIŞIYORUZ!"

Haftada 4 gün çalıştıklarını söyleyen TOFAŞ işçisi “Uzun zamandır fabrika da böyle çalışma var. İnsanlar huzursuz ve ne olacağını bilmiyoruz. Çıkışların önü açık zaten bu şekilde çalışmak istemeyenler anlaşmalı olarak işten ayrılıyor. Bu haliyle daha ne kadar gider bilmiyorum. Fabrikada taşeron olarak çalışanlar vardı onlar mesela gelmiyor artık. Şirketleri onları başka fabrikalara gönderiyor. Herkes yerel seçimlere kitlenmiş seçimler sonrası ne olacak işler düzelecek mi yoksa işten çıkarmalar mı başlayacak diye. Bugün ekonomimiz iyiye gidiyor diyorlar ama biz iyiye giden ekonomide aylardır bu şekilde çalışıyoruz. Ekonomi bir de kötü gitse ne olur acaba” diye konuştu.

İç piyasaya debriyaj, balata üreten metal fabrikasında çalışan işçi ise “Dolardaki dalgalanma bizi çok fazla etkiledi. Biz iç piyasaya çalışan bir yeriz. İç piyasadaki durgunluk direk bize yansıdı ve işler bıçak gibi kesildi. Doğru düzgün üretim yok. Çare olarak işten çıkışlar teşvik edilmeye başlandı ama bu da yetmeyince birçok arkadaşımız sudan gerekçelerle işten atıldı. Aldığımız paradan hiçbir şey kalmıyor elimizde, zamlar ve enflasyon sayesinde. Asgari ücret alıyoruz. Bizim bu zamlar ve hayat pahalılığı karşısında ek zam talebimiz vardı ama işlerin durumunu görünce işten çıkarılmayalım yetere kadar indi. Bu durum bu şekliyle ne kadar gider onu bilmiyorum. Hiçbir şeye yetmez oldu maaşımız” dedi.

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