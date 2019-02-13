Bedelli askerlikte yaş sınırının kalkacağı iddia edildi

Daha önce yaş sınırına bağlı olarak zaman zaman çıkarılan bedelli askerlik uygulamasının yeni askerlik sisteminde devamlı hale getirileceği iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; askerliğin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde yapılması üzerinde durulan yeni çalışmaya göre, bu sürelerde askerlik yapması gereken yükümlüler, ‘bedelli’ olarak nitelendirilebilecek 1 aylık temel hizmetini tamamlaması koşuluyla diğer süreleri bedelini ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacak.

Bedelli askerlik için yaş koşulu aranmayacak. Üzerinde çalışmaları süren taslak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı alındıktan sonra Meclis gündemine getirilecek. Ancak bunun seçimden önce TBMM’ye gelmesi beklenmiyor. (HABER MERKEZİ)