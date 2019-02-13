Raporlarla iktidarın tepkisini çeken Sayıştay'da değişim

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında daire başkanlıkları için seçim yapıldı. Sayıştay'dan yapılan açıklamaya göre, Sayıştay daire başkanlıklarına Sayıştay 3. Daire Üyesi Mustafa Atalar ile 4. Daire Üyesi Hasan Basri Yılmaz getirildi.

Sayıştay’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2017 denetim raporları pek çok gazetede haber olmuş ve yaşanan usulsüzlükler tepkileri beraberinde getirmişti.

MUSTAFA ATALAR KİMDİR?

Mustafa Atalar, 1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun oldu.

Atalar, 1982-2012 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kuveyt Büyükelçiliği, Berlin Başkonsolosluğunda çeşitli görevler alırken, TBMM'nin 5 Haziran 2012 tarihli 115'inci birleşiminde Sayıştay üyeliğine seçildi.

HASAN BASRİ YILMAZ KİMDİR?

Hasan Basri Yılmaz da 1979 Yılında Ankara Endüstriyel Sanatlar Yüksek Öğretim Okulu İşletme Bölümünden mezun olurken, Türkiye Çimento Sanayi TAŞ'de memuriyete başladı.

Sırasıyla Ankara ve Kocaeli defterdarlıkları ile Maliye Bakanlığında görev alan Atalar, TBMM'nin 20 Mayıs 2008 tarihli birleşiminde Sayıştay üyeliğine getirildi. (HABER MERKEZİ)

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