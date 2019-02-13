Mahzuni Şerif oyunu Zonguldak turnesinde 

Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i anlatan Performans İstanbul ve Ankara Birlik Tiyatrosunun ortak yapımı müzikli tiyatro oyunu “Mahzuni Şerif” Zonguldak, Çaycuma ve Karadeniz Ereğli’de sahnelenecek. Serhad Raşa’nın, Mahzuni türkülerini seslendirdiği oyun, 18 Şubat’ta Zonguldak Atatürk Kültür Merkezinde, 19 Şubat’ta Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezinde, 20 Şubat’ta ise Karadeniz Ereğli Atatürk Kültür Merkezinde izleyici ile buluşacak. Oyunlar saat 20.00’de başlayacak.

Ali Öztunç’un “Devr-i Mahzuni” adlı kitabından Hakan Güneri ve ve Gül Göker tarafından tiyatroya uyarlanan oyunun yönetmenliğini Murat Sarı, müziklerini ise Ekrem Ataer yaptı. Oyun, Mahzuni Şerif’in köyünden başlayarak fırtınalarla dolu sanat yaşamını, Yılmaz Güney ile yolunun kesişmesini, halkın yüreğine yerleştirdiği türküleri eşliğinde bilinmeyen yanlarını, halktan yana yaşam felsefesini, Aşık Veysel ile aralarındaki ilişkiye kadar pek çok anısını izleyicilere aktarıyor. Oyunda Mahzuni Şerif karakterini Mehmet Güler, Yılmaz Güney karakterini Hakan Güneri oynuyor. Ayrıca oyuncu kadrosunda Merve Köse, Fahri Bozbaş, Ender Yiğit ve Hakkı Şahin yer alıyor.

Çaycuma Belediyesi, Zonguldak Belediyesi, KESK Zonguldak Şubeler Platformu, Eğitim Sen Çaycuma ve Eğitim Sen Karadeniz Ereğli Temsilciliği katkılarıyla sahnelenecek oyunun davetiyeleri KESK Zonguldak Şubeler Platformu ile Eğitim Sen Çaycuma ve Ereğli Temsilciliklerinden temin edilebilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)

