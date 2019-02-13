Eşit ücret isteyen İsveçli kadınlar 8 Mart öncesi sokağa çıktı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Dünyanın en eşitlikçi üllerinden biri olarak kabul edilen İsveç’te kadınlar, cinsler arasındaki ücret adaletsizliğine dikkat çekmek için Sergelstorg Meydanı’nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Gösteride konuşan İsveç Eşitlik Bakanı Asa Lindhagen, kadınların yaşamın her alanında erkeklerle eşit düzeyde olmaları ve insanca yaşamaya yetecek bir ücret almaları gerektiğini söyledi.

KADINLAR DAHA AZ EMEKLİ MAAŞI ALIYOR

Kadınların ücretleri eşit olmadığı için emekli olduklarında da daha az maaş aldıklarına dikkat çeken Lindhagen, İsveç hükümetinin geçen dönemde ücret eşitsizliğinin giderilmesi için şirketlerden bir dizi önlem almasını istediğini aktardı. Lindhagen ancak hâlâ kadınlar ve erkekler arasındaki ücret eşitliğinin sağlanamadığını söyledi.

“Biz daha fazla şey yapmalıyız. Ücret ayrımcılığına son verilmesi için işverenlerden talepte bulunmalı ve aktif önlemler almalıyız” diyen Lindhagen, İsveç’te ve Avrupa’da yabancı düşmanı ve ayrımcı akımların güçlendiğine şu ifadelerle dikkat çekti:

“Biz ve onlar diye toplumu bölüyorlar. İnsanları karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Bu demokratik bir toplum için tehlikelidir. Bu hem iklim değişikliğine karşı hem de eşitlik için verilen mücadeleye tehdit oluşturuyor. Bu güçler kadınların kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak istiyor. Bunlara karşı mücadele edilmeli. Benim mesajım gayet açık. İsveç’te eşitlik geriye değil ileriye doğru gidecek.”

KADINLAR İÇİN HER ALANDA EŞİTLİK

Fotoğraf: Murat Kuseyri/Evrensel

Kadınların yaşamın her alanında erkeklerle eşit olması için mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Lindhagen, “İsveç ve dünyanın her yanında kadına yönelik şiddete son verilmeli” şeklinde konuştu.

İsveç’in en büyük kadın örgütü İsveç Kadın Lobisi Genel Sekreteri Clara Berglund da, bundan tam 100 yıl önce kadınlara oy kullanma hakkı tanındığını, bundan 7 yıl önce de 13 Şubat günü eşit ücret talep etmek için işçi sendikaları ve kadın örgütlerinin “15:51 Hareketi”ni oluşturduğunu hatırlattı.

EŞİTSİZLİK 4 DAKİKA DAHA AZALDI

Her geçen yıl kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğinin “birkaç dakika” azaldığını söyleyen Berglund, ücret eşitliğinin ancak köklü yapısal değişimlerle sağlanabileceğini belirterek taleplerini sıraladı:

Eşit evebeynlik sigortası

Tam gün çalışma hakkı ve iş güvencesi

Ücret ayrımcılığının mercek altına alınması

Yapısal ücret farklılıklarının görünür kılınması ve önlem alınması

Kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılığının bir önceki yıla kıyasla 4 dakika daha azaldığını ve böyle devam ederse ancak 25 yıl sonra ücret farklılığının giderilebileceğini söyledi.

Berglund, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’ne kadar ücret eşitsizliğin giderilmesi için sosyal medyada bir kampanya başlattıklarını söyledi. Tüm kadınlara her gün saat 16.06’da açılan Facebook hesabına girmeleri ve eşit ücret talep etmeleri çağrısı yaptı.

Daha sonra kadınlar yan yana dizilerek 16.06 rakamını yazdı. Çalışma saatleri genelde 08.00-17.00 olduğu için kadınlar, 16.06 yazarak günde 54 dakika bedava çalıştırıldıklarına dikkat çekiyor.