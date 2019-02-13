Vatandaşın filesi esnafın kesesi boş

Hükümetin “enflasyonla mücadele” adına birçok yerde açtığı tanzim satış noktalarından biri İstanbul Şirinevler Meydanı’ndaki tanzim satış noktası... Sağanak yağmura rağmen yurttaşlar, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Metrelerce uzanan kuyrukta, saatlerce bekleyenlerin neredeyse tamamının kadınlar ve yaşlılardan oluşması ise dikkat çekti.

TANZİM FİYATLARI DÜŞÜRMEDİ

Öte yandan çarşı-pazardaki fiyatları düşürme iddiasıyla kurulan tanzim satış noktalarının fiyatları düşürmediği de Pazar fiyatlarıyla açığa çıkıyor. Ankara Çankaya’nın İncesu Mahallesi’nde kurulan semt pazarında satılan sebze ve meyvelerin fiyatları bir hayli pahalı.

Pazarın en pahalı ürünü olan yeşil biberin kilosu 11-16 TL, yeşil soğanın 10-13, domatesin 5 TL, marul ve kıvırcık ise 5 TL ile adeta cep yakıyor. Bu yüzdendir ki pazarda bir canlılık göze çarpmıyor. Yine gelenlerin büyük bir bölümü yanında pazar arabası getirmeyi gerekli görmemiş. Getirenler de diğerleri gibi evlerine beraberlerindeki pazar arabaları boş bir şekilde dönüyor.

‘İKİ POŞETİ BİLE DOLDURAMIYORUM’

Elindeki iki poşet ile yanımıza yaklaşıp, “Bu durumu Erdoğan’a gösterecek misiniz?” diyen Ev Emekçisi Kezban Köse, yüksek fiyatlardan şikayetçi. “Önce pazar arabası ile pazara geliyordum, şimdi iki poşeti bile dolduramadan gidiyorum” diyen Köse, elindeki poşetleri gösterip, “Bunun içindekiler 50 TL tuttu, bu kadar pahalılığın nedeni nedir?” sözleriyle tepkisini gösteriyor.

O anlarda yanı başındaki tezgahta alışveriş yapan bir başka kadın da, “Öyle Saray’da oturmakla bu işler olmuyor” diyerek Köse’yi onaylıyor.

Fotoğraf: MA

BOŞ PAZAR ÇANTASI İLE EVE DÖNMEK

Arkasından sürüklediği boş pazar arabası ile evinin yolunu tutarken yakaladığımız, duyduğu kaygılarla soy ismini vermek istemeyen 56 yaşındaki ev emekçisi Hatice teyze de, pazardaki fiyatlardan memnun değil.

Bunu da şu sözlerle dile getiriyor:

“Bu sepeti doldurmaya kalsam 100 TL harcarım. Her şey çok pahalı, artık patates bile alamıyoruz. Bu yüksek fiyatların nedenleri hep bahane, dolar yükseldi diyorlar bahane, zelzele oldu diyorlar bahane. Ürünleri artık yarım kiloluk alabiliyoruz. Evde 5 kişiye yemek yapıyorum ama yetmiyor. Ne yapalım artık yaşamayalım mı? Hiçbir şey yiyemeyecek miyiz?”

Emekli olduğunu söyleyen başka bir kadın da, “Emekli maaşıyla marketlerden zaten bir şey alamıyorduk, gittikçe pazarlarda da alışveriş yapmak zorlaşıyor” diye yakındı.

‘TANZİM YERİNE MAZOTUN GÜBRENİN FİYATINI DÜŞÜR’

Yurttaşların yanı sıra pazarcı esnafları da sattıkları ürünlerin fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. Pazarda yeşillik satan Sıraç adındaki pazarcı, satış yapamadıklarını, halkın fiyatlara bakıp ürün almadan gitmesinden dertli. “Saat olmuş 5 ama ben daha kıvırcıklardan 4 tane bile satamadım. Yeşil soğanın kilosu 15 TL, alan yok” diyen Sıraç, pazarcı esnafı olarak bu durumdan şikayetçi olduklarını dile getirdi.

Kurulan tanzim satış noktalarına dönük tepkisini ise şu sözlerle ifade etti: Cumhurbaşkanı domates için tanzim hali kuruyor da makarna için de kursun, bakliyat için de kursun. Mademki çadır kuruyor deterjan için de kursun. Çözüm çadırda pazar kurmakla olmaz. Gübre fiyatını, mazot fiyatını düşürsünler ki üretim olsun, pazara gelen ürünlerin de fiyatı düşsün.” (HABER MERKEZİ)