İsrailli yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria’nın el Halil kentinde İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait bazı evlere taş attı, bazı evlere yönelik de kundaklama girişiminde bulundu. İsrail basınına göre, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan illegal yerleşim birimlerinde yaşayan İsrailli yerleşimciler, geçen yıl Filistinlilere yönelik 482 saldırı düzenledi. Yerleşimcilerin, Filistinlilere yönelik fiziki saldırı, taş atma, evlerin üzerine ırkçı slogan yazma, araç, mal ve mülklerine zarar verme, tarım arazilerini tahrip etme gibi saldırıları, İsrail makamlarınca “ırkçı saldırılar” olarak nitelendiriliyor. İsrail’in 1967’deki savaşın ardından işgal ettiği Batı Şeria’da yaklaşık 250 yasa dışı İsrail yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerleşim birimlerinde 600 binden fazla yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm bu birimler yasa dışı. (DIŞ HABERLER)