"Caydırıcı cezalar verilsin, başka canlar yanmasın"

Üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Adil Şahpaz, 4 Şubat günü yarış yaptığı iddia edilen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Geleceğe dair hayalleri yarım kalan Adil’in maddi zorluklarla, kendi çabalarıyla okuduğunu söyleyen ablası Derya Bani, başka canların yanmaması ve benzer kazaların olmaması için caydırıcı cezalar verilmesini istedi.

Aşırı hız nedeniyle Adil’in ölümüne neden olduğu iddia edilen Muhammet A. yönetimindeki araçta bulunan 16 yaşındaki Sena Nur Akgül de aynı kazada hayatını kaybetti. Sürücünün başka bir araçla yarış yaparken biri çocuk iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Adil’in ablası Derya Bani, buna benzer kazaların olmaması için etkili bir soruşturma yapılmasını ve caydırıcı cezalar verilmesini istedi.

‘YAŞANAN KAZA DEĞİLDİ’

Adil’in çiftçi bir ailenin altı çocuğundan en küçüğü ve gözbebeği olduğunu anlatan Bani, “Adil ilköğretimini köyde zor şartlarda maddi zorluklar içinde tamamlamasına rağmen kendi gayreti ile yüksek puan alarak devlet bursluluk sınavını kazandı. Ayrıca yine dereceye girerek iyi bir liseye yerleşti” dedi. Ailenin maddi yetersizliği nedeniyle Adil’in Adana’da ablasının yanında kalarak liseyi bitirdiğini ve üniversiteyi kazanarak inşaat mühendisliği okumaya başladığını anlatan Bani “Ailemize yük olmamak için okul harçlığı kazanmak için yazları çalıştı” diye konuştu. Şahpaz’ın ablası Bani, olayın bir kaza değil sorumsuzlukla gelen facia olduğunu düşünüyor.

İki kişinin ölümüne 4 kişinin de yaralanmasına neden olan sürücü Muhammet A.’nın kazadan sonra tutuklandığını anlatan Bani “ Adalet için sonuna kadar peşinde olacağız. Hak ettiği cezayı almasını istiyoruz” dedi. (Adana/EVRENSEL)