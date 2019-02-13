CHP'li Mehmet Bekaroğlu: Beka sorunu 10 milyon çürük binadır

Mecliste basın toplantı yapan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, “Beka sorunu, bu ülkede 10 milyon çürük bina varken, insanlarımızın yarısı bu binaların içerisinde yaşamaya devam ederken, imar barışı çıkarmaktır” dedi.

Çekmeköy’de askeri helikopterin düşmesinin ardından, askeri yetkililerinin “Yoğun yerleşim merkezleri içinde kalan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının Trakya’da bir bölgeye taşınacağını” açıkladığını aktaran Bekaroğlu, “Buralarda yoğun yerleşim birimlerinin olmasının kazayla bir ilişkisi var mı? Burada ciddi bir risk varsa bugüne kadar neredesiniz? Niye daha önce taşımadınız? Daha önce bu kararı almadığınızdan dolayı bu dosyaya sanık olarak siz de eklenecek misiniz?” diye sordu.

Kartal’da Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinin ardından bazı illerde ve ilçelerde risk altında olan binalara ilişkin haberleri dile getiren Bekaroğlu, imar barışına ilişkin çıkartılan kanunu da hatırlattı. İmar barışı konusunda hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de TBMM Genel Kurulunda sakıncaları anlattıklarını söyleyen Bekaroğlu, “Türkiye’de en az 10 milyon bina riskli. Bunu imar barışıyla resmileştirdiler. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum. Bu bir cinayettir” dedi.

Rize’deki Ekrem Orhun Mahallesi’nde, deniz dolgusu ile elde edilen arazinin üzerinde 5 bin binanın yer aldığını ifade eden Bekaroğlu, bu binalar içerisinde resmi binaların da bulunduğunu belirtti.Bu konuların, ülkenin ciddi bir beka sorunu olduğunu anlatan Bekaroğlu, “Beka sorunu, bu ülkede 10 milyon çürük bina varken, insanlarımızın yarısı bu binaların içerisinde yaşamaya devam ederken, imar barışı çıkarmaktır. Bu ülkede işlenmiş en büyük suç budur. Bundan büyük bir suç yoktur. Bu da TBMM’den geçmiştir” diye konuştu. (Ankara/AA)

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