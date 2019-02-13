Banka çalışanı Kemal Özden neden öldü?

Urfa’da bir bankada çalışan Kemal Özden, beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybetti. Plaza Eylem Platformu ve meslek örgütleri ise banka çalışanlarının maruz kaldığı mobbinge dikkat çekerek ölümün araştırılmasını istedi.

38 yaşındaki Kemal Özden 9 Şubat akşamı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti. Plaza Eylem Platformu, Toplumcu Mühendisler ve Mimarlar Meclisi, Politeknik, Mimarlıkta Dayanışmacı Taban Hareketi ve Kaç Bize Gel platformları son dönemde bankacılık iş kolunda yaşanan ölümlerin arttığına dikkat çekti.

Mobbing ve psikolojik şiddete bağlı olarak meydana gelen strese dikkat çeken kurumlar, “Basına birkaç ay içinde yansımış olan Nadide, Esra, Alpay, Burcu, İbrahim ve Kemal’in vefatı başta olmak üzere, çalışma koşullarından kaynaklanan riskler açısından incelenmelidir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatta meslek hastalıklarının kapsamı manevi bütünlüğün ihlalini ve zincirleme sağlık kayıplarını içerecek şekilde genişletilmelidir. Bu riskleri önlemek amacıyla ilgili bakanlıklar harekete geçmeli, bedensel ve manevi bütünlüğün tahribatı ile ‘çalışma acısını’ önlemeyi hedefleyen özel bir kurumsal düzenleme yapılmalıdır” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)