Ordu’da Kırca A.Ş. işçileri haklarını istiyor

Ordu’da bulunan Kırca Mühendislik İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ’de çalışan 40’a yakın işçi hakları ödenmeden işten atıldı. Hukuki süreç başlattıklarını belirten işçiler, haklarının verilmesini talep ediyor.

İşten çıkarılan işçiler “İki, üç aylık maaşlarımız içeride. Yılbaşında işveren 16 işçiyi işten çıkardı. İşten çıkarılan bu arkadaşların maaşları hâlâ içeride. Bu insanlar mağdur durumda. Biz de maaşını alamayan 13 arkadaş olarak yönetimden toplantı istedik. Toplantı yaptığımız akşam maaşlarımızı istediğimiz için bizi toplantı salonundan attılar. ‘Yarın sabah herkes muhasebeye gitsin’ dediler. Sabah muhasebeye gittik. İlişkimizi kesmediler, ‘Bırakmak isteyen kendi bıraksın’ dediler. Biz de mahkeme yoluna başvurduk ama bir şekilde sesimizi duyurmak istiyoruz. 300’e yakın işçi çalışıyor. İlk 16 kişi işten çıkarıldı, son olarak 13 kişi daha çıkarıldı, 8 kişi de başka şirketten çıkarıldı. Ben 2 aylık maaşımı alamadım, 3 aylık maaşı içeride olanlar var. Ücretlerimiz ödenmeyerek mağdur edildik. Çalıştığımız sürelerde haftalık 45 saatin üzerinde çalışmalarımız olduğu halde fazla mesai ücretlerimizi alamadık. Yine çalıştığımız süreler boyunca resmi ve dini bayramlarda da çalıştığımız halde bu çalışmalarımızın karşılığını da alamadık” diyerek yaşadıkları süreci anlattı.

Kendilerine patron tarafından tutanak gönderdiğini aktaran bir işçi, “İzinsiz ve bilgileri olmadan mazeretsiz olarak 3 gün işe gelmediğimiz yazıyor. Bu nedenle iş akdimizin tek taraflı olarak feshedildiği yazılmış. Pazartesi günü biz kendimiz noterden ihtarname çektik. salı günü bize çıkış vermişler. 3 gün dedikleri de cumartesi, pazar, pazartesi. Ama biz pazartesi 13 arkadaş maaşlarımızı alamadığımız için işyerine ihtarnamemizi çektik. Salı günü akşam 4 gibi çıkış vermişler. Biz hakkımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz” dedi.

Dev Yapı-İş Örgütlenme Daire Başkanı Sedat Aydın da işten çıkarılan ve alacakları ödenmeyen işçilerin hak arama mücadelesinde yanlarında olduklarını söyledi. (Ordu/EVRENSEL)