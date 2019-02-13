Hayali camilere atanan imamlar Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, Dersim'de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın metruk binaları cami gibi göstererek imam ve personel atamasını Meclis gündemine taşıdı.

Yapılan incelemelere göre Dersim'de kişi başına düşen cami sayısının Urfa, İstanbul ve Bursa gibi şehirlerden daha fazla olduğunu aktaran Beştaş, “İl nüfusunun tamamına yakınının Alevilerden oluştuğu Tunceli’de bu kadar çok cami bulunması dikkat çekicidir. ‘Bilgi Edinme Kanunu’ kapsamında edinilen bilgiye göre Diyanet İşleri Başkanlığının, Ovacık Ziyaret köyündeki metruk bir yapıyı cami olarak gösterip, köylülerin varlığından haberdar dahi olmadığı bir imam atadığı ortaya çıkmıştır. Aynı durumun Pülümür Kırmızıköprü köyü için de geçerli olduğu bilgisi haberlere yansımıştır. Yıllardır kapısı açılmayan, harabeye dönmüş Kırmızıköprü’deki binanın cami olduğu kayıtlarda gösterilmiş olup 2 personelin de camide görevli olduğu ifade edilmektedir. Pertek ilçesinde de benzer bir durum söz konusu olup, il genelinde bulunan 93 caminin birçoğunda personel olarak atanmış görevliler olduğu da bu tespitler sonucunda ortaya çıkmıştır” dedi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Beştaş, Dersim'de hâlihazırda kaç cami olup, kaç personel görevlendirildiğini sordu.

Kullanılmayan metruk binaların cami olarak kayıtlara geçirilmesinin sebebini de soran Beştaş, şu sorulara yanıt istedi:

Türkiye genelinde faal olmadığı halde kayıtlarda gözüken cami ve camilerde görevli personel sayısı nedir?

Kaç Diyanet personeli, görev yapmadığı halde görevli olarak gösterilmektedir?

Görev yapmadığı halde görevli gösterilen Diyanet personeline ne kadar maaş ödenmektedir? Toplam rakam yıllar bazında ne kadardır?

Diyanet İşleri Başkanlığı kişileri görevli olarak göstererek maaş almalarını sağlayarak ne amaçlamaktadır? Bu aynı zamanda haksız kazanç teşkil etmiyor mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu uygulamalarına ilişkin olarak sorumlular hakkında bir yaptırım uygulanması gündeminizde olacak mıdır?

(Ankara/EVRENSEL)

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