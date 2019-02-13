Cam kemik hastası Elif Gamze Bozo’dan Öykü Arin için sergi

Cam kemik hastası fotoğraf sanatçısı Elif Gamze Bozo, lösemi hastası Öykü Arin ve tüm lösemi hastalarına destek olmak için 15-16 Şubat tarihlerinde Ankara Armada AVM’de fotoğraf ve resim sergisi düzenleyecek.

Cam kemik hastası fotoğraf sanatçısı Elif Gamze Bozo, Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu’nun da desteğiyle belgesel fotoğraf ve resim çalışmalarını Öykü Arin ve lösemili hastalar için Armada AVM’de sergileyecek. Kendisi de hastalığı nedeniyle küçük yaştan itibaren operasyon ve tedavi gören Bozo, ailesinin de kan arayışında bulunduğu dönemlerde kan bulamaması nedeniyle tedavisinin zor bir sürece girdiğini belirtti. Bozo, “O günlerin izini ve şimdi diğer hastaların da izlerini silmek, ‘öykü’lerini değiştirmek amacındayım” dedi. Amacının kök hücre ve kan bekleyen hastaların sesi olabilmek olduğunu ifade eden Bozo, herkesten Kızılay Kan Merkezleri’ne giderek kök hücre ve kan bağışında bulunmalarını ve lösemi hastaları için umut olmalarını istedi.

Afiş, Elif Gamze Bozo'nun (@elifcuneyd) Twitter hesabından alınmıştır

Kök hücre ve kan bağışı için Kızılay kan bağış araçları 15-17 Şubat tarihleri 12.00-20.00 saatleri arasında Armada AVM’de olacak. Bozo, sergiye katılacaklardan çiçek getirmek yerine lösemili hastalar için Çekül Vakfı’na fidan bağışlanmasını istedi. (Ankara/EVRENSEL)