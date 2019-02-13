Çin, Venezuela muhalefetiyle görüştüğü iddialarını yalanladı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’daki muhalefetle görüşmeler yapıldığı iddialarını yalanladı. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin’in Venezuela’daki yatırımlarını korumak için Venezuela’da kendini başkan ilan eden Muhalefet Lideri Juan Guaido’nun temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği yönündeki iddialarla ilgili “yalan haber” ifadesini kullandı.

Ülkesinin Venezuela meselesinin barışçıl çözümünü teşvik ettiğini ve tüm taraflarla yakın iletişimi sürdürdüğünü kaydeden Sözcü Hua, aynı zamanda uluslararası toplumun Venezuela’nın yasaları çerçevesinde siyasi çözüme yönelik çabalarını desteklediklerini ifade etti.

ABD basınında Çin’in kendisine yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunan Venezuela’da petrol projelerinin geleceği konusunda endişelenerek Guaido’nun temsilcileriyle borç müzakereleri yaptığı iddia edilmişti. (AA)

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