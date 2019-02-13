Sudan’da profesör, gazeteci ve hekimler gözaltına alındı

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer birçok şehir, 12 Şubat’ta doktorların, eczacıların, profesörlerin, sağlık personellerinin Sudan Meslek Grupları Birliği (SPA) çağrısıyla katıldığı protesto gösterilerine tanıklık etti. Güvenlik birimleri ise söz konusu gösterilere onlarca profesörü, gazeteciyi ve doktoru gözaltına alarak yanıt verdi.

Yüzlerce doktor ve sağlık personeli, ülkenin yaklaşık 2 aydır tanık olduğu protestolara destek vermek amacıyla çoğu hastanede gösteri düzenledi. Öte yandan güvenlik güçleri, Enformasyon ve İletişim Bakanlığı önünde eylem düzenleyen çok sayıda gazeteciyi de gözaltına aldı. Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Cezire eyaletinde komitenin 2 üyesi gözaltına alınırken, Hartum’da da onlarca üniversite profesörünün gözaltına alındığı öğrenildi.

Sudan, 8 haftadır ülkedeki yüksek fiyatları, ilaçlarda yaşanan fiyat artışını ve ilaç eksikliğini protesto amaçlı gösterilere tanıklık ediyor. Birçok siyasi örgüt ve partinin destek verdiği kitlesel eylemlerde Ömer Beşir hükümetinin istifası talep ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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