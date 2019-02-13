İHD’den Esenyurt raporu: Fatura mültecilere çıkarılmamalı

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, geçtiğimiz günlerde İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşanan ve Suriyeli mültecileri hedef almaya kadar uzanan olaylarla ilgili gözlem raporu açıkladı.

İHD binasında yapılan açıklamayı Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon Üyesi Meral Çıldır okudu. Olayların ardından Bağlarçeşme Mahallesi’nde Türkiyeli ve Suriyeli esnafla görüştüklerini belirten Çıldır, “Gözlemlerimize göre esnaflar olaylardan önemli düzeyde etkilenmiştir ve konu hakkında konuşmaktan çekinmekte ve bu tip saldırıların tekrar yaşanmasından korkmaktadırlar” dedi.

Suriyeli esnafın benzer bir olayın geçen sene de yaşandığını söylediğini ifade eden Çıldır izlenimlerini paylaştı: “Mülteciler gözleri dolarak ‘Biz savaştan kaçarak buraya geldik ve buna rağmen bize küfür ediyorlar’ diyor. Mültecileri suçlayan esnaflar ise ‘Suriyelilere çok fazla ayrıcalık tanınıyor, hastanelerde Suriyelilerden dolayı tedavi olamıyoruz. Suriyeliler işyeri ve daire fiyatlarını artırdı’ diyor.” Çıldır, Suriyelilerin mağdur olduğunu ifade eden esnafların olduğunu da kaydetti.

"STATÜSÜZ MÜLTECİLER SALDIRIYA AÇIK"

Çıldır, iki grup arasında çıkan kavganın ırkçı sloganlara ve saldırıya dönüştüğüne de dikkat çekti. Bütün bunlara rağmen Suriyeli mültecilerin gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Çıldır şunları söyledi: “Irkçı saldırıların önlenmesi için saldırıyı gerçekleştiren gruplara karşı ağır yaptırımlar uygulanması ve yasalarda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Yaptığımız görüşmelerde Suriyelilerin yaşadıkları mağduriyeti anlatmakta çok çekindikleri gözlemlenmiştir. Suriyeli sığınmacılar bu tip durumlarda kendilerini ifade edebilecekleri, yardım isteyebilecekleri yasal statüden, kendilerine ait medya organlarından, kurumlardan ve siyasi partilerden yoksundurlar. Suriyeliler Türkiye’deki “Geçici Koruma Yönetmeliği”ne tabi olmaları nedeniyle birçok haktan mahrum yaşamaktadırlar.” (HABER MERKEZİ)

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