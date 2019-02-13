Otomotiv pazarı daraldı, taşıt kredisi fren yaptı

Geçen yıl yaşanan kur krizinin etkileri hükümet tarafından verilen tüm destek ve teşviklere rağmen, beyaz eşyadan otomotive, konut sektöründen mobilyaya kadar neredeyse tüm sektörlerde üretimi ve satışları aşağıya çekiyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Otomobil İthalatçıları Derneği (ODD) verilerinden derlenen bilgilere göre bankaların kullandırdığı taşıt kredisi 2018’de 6 milyar 528 milyon 181 bin liraya geriledi. Taşıt kredileri 2017 yıl sonuna kıyasla yüzde 9,4 azaldı; otomotiv pazarı da yüzde 35,06 daraldı.

OTOMOTİV PAZARI DARALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 35,06 daralarak 620 bin 937 oldu. Toplam pazarda 2017 yılında 956 bin 194 araç satışı yapılmıştı.

2018 yılında bir önceki yıla göre otomobil satışları, yüzde 32,71 azalarak 486 bin 321, hafif ticari araç satışları, yüzde 42,33 gerileyerek 134 bin 616 olarak gerçekleşti. (EKONOMİ SERVİSİ)

Otomotiv sektörü kriz gölgesinde ihracat rekoru kırdı