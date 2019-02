Baba Gökoğlu’dan açlık grevi çağrısı: Adalet yerini bulsun

Dicle VAR

Hukuksuz yargılamalara ve cezaevindeki baskılara dikkat çekmek üzere açlık grevine başlayan Çağdaş Hukukçular Derneği ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukatlardan Engin Gökoğlu’nun eşi ve kayınvalidesi de açlık grevine başladı. Baba Sabahattin Gökoğlu, açlık grevinin hukuksuzluklara karşı başlatıldığını belirterek, bir an önce adaletin yerini bulmasını talep ettiklerini söyledi.

Baba Gökoğlu, 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü’nde, tutuklu 5 avukatın başlattıkları açlık grevi hakkında Evrensel’e konuştu. Avukatların serbest bırakılıp tekrar tutuklanmalarından içerideki yaşadıkları tüm olumsuzluklara ve cezaevi idarelerinin bunları görmezden gelmesine kadar yaşadıkları tüm hukuksuzluklara karşı açlık grevinde olduklarını belirten Gökoğlu, oğlunun cezaevinde işkence sonucu kolunun kırıldığını ancak sorumluların cezalandırılmadığını, onun yerine hukuksuzlukları dile getirenlerin cezalandırıldığını ve bunun son bulmasını istediklerini söyledi. Açlık grevindeki Engin Gökoğlu’nun Tekirdağ, Selçuk Kozağaçlı’nın ve Behiç Aşçı’nın Silivri, Aytaç Ünsal’ın Burhaniye, Aycan Çiçek’in Düzce Cezaevlerinde tek kişilik hücrelerde kaldığını aktaran Gökoğlu, bütün bu cezaevlerinde türlü olumsuzluklar yaşandığını ve endişeli olduklarını dile getirdi.

‘ENGİN’İN KALP RAHATSIZLIĞI VAR’

Oğlunun görüş yasağı bulunduğunu ve 18 Mart’taki mahkeme gününe kadar oğlunu görmesinin yasak olduğunu söyleyen Gökoğlu, “Engin’in kalp rahatsızlığı var. Hem sağlığı için hem de içeride maruz kaldıkları yüzünden kaygılıyız. Adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyoruz” diye konuştu. Daha önce tahliye edilen 17 avukatın içerisinde bugün açlık grevinde olan 5 avukatın da bulunduğunu hatırlatan Gökoğlu, “Önceden tahliye edilmişlerdi zaten, suçsuz olduklarını o zaman herkes gördü. Çocuklarımızın bir an önce tekrar tahliye edilmesini, adaletin yerini bulmasını talep ediyoruz” dedi. Önceki tahliye sürecinde sevinçlerini yaşayamadan 24 saat içinde tekrar bir yakalama kararı çıktığını öğrendiklerini söyleyen Gökoğlu, “Neredeyse biz çocuklarımızı tekrar göremeden onları tutuklayacaklardı. Niyetleri buydu ancak savcının itiraz kararını yetiştiremediler. Bu baskıların artık son bulması için açlık grevindeler. Avukatlarımızın bir an önce tahliye edilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.