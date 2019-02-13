Eski sevgilisini sokak ortasında öldüren saldırgana 25 yıl hapis

Kayseri'de uzaklaştırma kararı aldırmak için kendisini şikayet eden eski sevgilisi Serpil Yıldız'ı av tüfeğiyle öldüren 59 yaşındaki Halit Çadır, tutuklu yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Aralık 2018'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi Tamer Sokak'ta meydana geldi. Halit Çadır, ayrılmak isteyen ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için kendisini şikayet eden Serpil Yıldız ile sokakta karşılaştı. Çadır, otomobilinin bagajından aldığı av tüfeğiyle Yıldız'a ateş etti. Saldırıda Serpil Yıldız hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Çadır sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Halit Çadır, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı.

Serpil Yıldız'ın kendisine küfrettiğini ve hakarette bulunduğunu iddia eden Halit Çadır, bu nedenle tüfeği değnek gibi kullanıp vurmak için eline aldığını savundu. Tüfeğin bu sırada ateş aldığını ileri süren Çadır, beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, eylemin 'tasarlayarak insan öldürme' olmadığını ileri sürerek sanık Halit Çadır'a 'kasten insan öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. (Kayseri/DHA)