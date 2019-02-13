Niksar'da bir kadın, uzaklaştırma kararına rağmen kaçırılıp öldürüldü

Tokat'ın Niksar ilçesinde Muammer G.(40) adlı şahıs, eski eşi Alev Yıldırım'ı (28) zorla otomobile bindirip kaçırdıktan sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Muammer G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre kadın cinayeti dün gece Niksar ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Muammer G., 1 yıl önce kendisinden boşanan Alev Yıldırım'ı Alparslan Türkeş Parkı yakınlarında zorla otomobile bindirerek kaçırdı.

Olayı görenler durumu polise bildirdi. Polis, otomobili bulmak için çalışma başlattı ancak sonuç alınamadı. Muammer G., gece saatlerinde polisi arayarak Alev Yıldırım'ı Niksar'a bağlı Çimenözü köyü yakınlarında öldürdüğünü ve cansız bedeine orada bıraktığını söyledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, köy yakınlarında Alev Yıldırım'ın cansız bedenine ulaştı.

Av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Yıldırım'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muammer G.'nin kullandığı otomobil ise Erbaa ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Anadolu Ajansı, Muammer G.'nin jandarma ekiplerince gözaltına alındığını aktardı.

Alev Yıldırım'ın 6 ay önce Muammer G. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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