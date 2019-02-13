Bitlis'te Leyla Güven'e destek eylemlerine geçici yasak

Bitlis Valiliği tarafından kent genelinde basın açıklamalarının ve oturma eylemlerinin 10 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu.

AA'nın haberine göre yapılan açıklamada, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin kargaşa ortamı oluşturmak amacıyla hedef olarak seçilebileceği ve toplumsal barışı zedeleyerek provokatif eylemlere neden olabileceği öne sürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Toplumun refah, huzur ve mutluluğu ile bağdaşmayacak nitelikte, ayrıca terör örgütlerince karşıt görüşlü kişi ve gruplara yönelik canlı bomba, suikast, silahlı saldırı gibi eylemlerin yapılabileceği göz önünde bulunduğunda, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği, Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların işlenerek halk üzerinde infiale sebep olabileceğine dair açık ve yakın tehlike olduğu değerlendirmektedir. Bu itibarla, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 13-22 Şubat tarihlerinde ilimiz mülki sınırları içerisinde bu içerikle açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek tüm toplantı ve toplanmalar ile basın açıklaması, oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır." (HABER MERKEZİ)

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