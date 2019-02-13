SES Adana Şubesi 3600 ek gösterge talebini yineledi

SES’in TBMM’ye sunulmak üzere başlattığı en düşük ek göstergenin 3 bin 600 olması talebiyle başlattığı imza kampanyası sona erdi. SES Adana Şubesi basın toplantısı düzenleyerek kamu emekçilerine vaat edilen 3 bin 600 ek göstergenin verilmesini istedi. SES Adana Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, aylık ücreti, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin miktarını da etkileyen 3 bin 600 gösterge taleplerinin emekçilerin tümünü kapsayacak şekilde düzenlenmesini istedi.

“İŞ KOLUMUZDA ÇALIŞAN HERKESİ KAPSAMALI”

İktidarın 24 Haziran seçimlerine giderken tüm emekçilere vaadinin şimdi de yerel seçimler öncesi gündeme geldiğini ifade eden Yüksel, “Uygulamaya baktığımızda hükümetin 3 aylık ekonomik programda yalnız öğretmenlerin programa alındığı görülmekte, basındaki haberlerde polisler ve lisans almış hemşirelerin faydalanacağı yazılmakta. SES yıllardır her toplu sözleşmede mali haklar bölümünde ek göstergelerin arttırılmasını talep etmektedir. Sendikamız iş kolumuzda çalışan herkesin ek göstergesinden faydalanmasını talep ediyor” dedi.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİ AÇLIK SINIRINDA ÇALIŞIYOR”

657 sayılı kanunun ekli 1 sayılı cetvelde düzenlenen ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan tüm emekçileri kapsayacak şekilde en az 3600 ek gösterge alacak şekilde kademeli olarak yükseltilmesini isteyen Yüksel, “Cetvelde yer almayan yardımcı hizmetler sınıfının 657 sayılı kanunun ekli 1 sayılı cetvele ilave edilmesini, ek göstergenin artması ile çalışırken aldığı ücret artacak hem de emekli olunca emekli aylığı da biraz da olsa artacaktır. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri açlık sınırında çalışmakta, geçinememektedirler onun için ek göstergelerin tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini kapsayacak şekilde en az 3600 ek gösterge alacak şekilde kademeli olarak yükseltilerek yasalaşmalıdır” dedi. (Adana/EVRENSEL)

SES, 3600 ek gösterge hakkını istiyor

SES, 3600 ek gösterge için imza kampanyası başlatıyor