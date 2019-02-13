Sıhhiye tanzim satış noktasında yaşlılar ve emekliler yoğunlukta

Ankara’da 15 tanzim noktasından biri olan Sıhhıye tanzim noktasında metrelerce oluşan kuyrukta, 50 yaş üstü yurttaşlar ve emekliler yoğunlukta. Tanzim noktalarının açılmasından memnun olanlar da az sayıda açılmasından ve saatlerce kuyrukta beklemekten şikayetçi.

Hükümetin “Enflasyonla mücadele” adı altında “sebze ve meyve fiyatlarını düşürme” iddiasıyla açtığı Ankara’daki 15 tanzim noktasından biri olan Sıhhıye’de bulunan tanzim noktasına uğradık. Sıhhıye tanzim noktasına Keçiören, Balgat, Kuzey Ankara, Mamak gibi birçok yerleşim bölgesinden insanlar gelerek daha ucuz sebze ve meyveye ulaşabilmek için uzun kuyruklar oluşturuyor. Metrelerce uzanan ve özellikle 50 yaş üstü yurttaşlar ve emeklilerden oluşan kuyrukta ara ara gerginlikler de yaşanıyor.

Şirinevler tanzim satış noktasında kuyruk uzun, sinirler gergin

“Burayı kötülemesinler, biz burayı destekleyeceğiz, kuyrukta da bekleriz” diyenler, tanzim noktalarından ve fiyatlardan memnun olanlar da satış noktalarının az sayıda açılmasından ve kuyruklarda saatlerce beklemekten şikayetçi. İnsanlar tanzim noktalarının her semte açılmasını ve belediyenin daha fazla personel çalıştırmasını talep ediyor.

Tanzim satış kuyruğundaki vatandaş: Tüp kuyruğundan sebze kuyruğuna

Seçim bittikten sonra bu tanzim noktalarının kaldırılacağından endişe eden yurttaşlar da var. Kimileri de bu satış noktalarının çözüm olmayacağını düşünüyor, hükümetin politikalarını eleştiriyor. “Eskiden tüpgaz kuyruğu idi, şimdi acı soğan kuyruğu”, “Geçmişteki kuyrukları eleştiren hükümet bu kuyrukları kendi yaptı, gelsin görsün”, “4 domates için 5 saat beklenmez ki, nedir bu bizim çilemiz” diye tepki gösterenlerin sayısı da azımsanmayacak derecede. (Ankara/EVRENSEL)

Tanzim satış nedir?

İstanbul ve Ankara'daki tanzim satış noktaları nerede?