Ulaştırma Bakanı: Online tanzim satışına başlayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halci, pazarcı ve esnafı hedef gösteren açıklamalarının ardından çarşı ve pazardaki fiyatları düşürmek iddiasıyla açtığı tanzim satış noktaları ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan açıklama yaptı. Turhan, "Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz" dedi.

Turhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır" dedi. Turhan'ın açıklamasında online satışın ne zaman başlayacağı belirtilmedi. (HABER MERKEZİ)

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