Online tanzim satışı başladı: Soğanın kilosu 5 lira 70 kuruşa geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın “Tanzim satışlarının yakın zamanda Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlayacak” sözlerinden birkaç saat sonra internet üzerinden satışlar başladı. Bir kilo ürünün kargo bedeli ise 3,70 TL. Dolayısıyla kilosu 2 lira olan soğan, kargo bedeliyle birlikte 5 lira 70 kuruş oluyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada online satışın ne zaman başlayacağını belirtmemişti. Ancak Turhan'ın açıklamasından birkaç saat sonra satışlar internet üzerinden başladı.

Tüketiciler tanzim satışlarına https://www.epttavm.com/kampanyalar/turkiye-kazanacak/turkiye-kazanacak’ adresinden ulaşabiliyor. Online satıştaki fiyatlar ile çadırlarda satılan sebze fiyatları aynı.

BİR KİLO ÜRÜNÜN KARGO BEDELİ 3.70 LİRA

epttavm.com'a girdiğinizde tanzim satış ürünlerinin listelendiği sayfayla karşılaşıyorsunuz. Site üzerinden alışveriş yapmayı denediğimizde, bir ürün için en fazla 3 kilo sepete eklenebiliyor. Bir kilo ürünün kargo bedeli ise 3.70 TL. Kilosu 2 lira olan soğan, kargo bedeliyle birlikte 5 lira 70 kuruş oluyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halci, pazarcı ve esnafı hedef gösteren açıklamalarının ardından çarşı ve pazardaki fiyatları düşürmek iddiasıyla açtığı tanzim satış noktaları ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 13 Şubat'ta bir açıklama yapmıştı. Turhan, açıklamasında "Sebze ve meyvede tanzim satış uygulamasını, Türkiye’nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com’da başlatıyoruz" demişti.

Turhan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ve PTT AŞ güvencesiyle başlatılan bu proje kapsamında tarım ürünlerinin vatandaşımıza ulaşması sürecinde yaşanan aracı hizmet ücretlerini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. www.epttavm.com internet adresinde e-Tanzim olarak hizmete sunulan meyve ve sebzeler tanzim fiyatları ile satılırken, tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığı ile güvenle vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır" dedi. (HABER MERKEZİ)

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