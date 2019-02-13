Bahçe duvarı üzerine yıkılan çocuk yaşamını yitirdi
Urfa'da bahçe duvarının üzerine yıkılması sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA (Arşiv)
Urfa'nın Akçakale ilçesinde yıkılan duvarın enkazı altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çukurca Mahallesi'nde yaşayan 12 yaşındaki Emine Özbek bir evin önünden geçerken bahçe duvarı üzerine yıkıldı.
Enkaz altında kalarak ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Akçakale Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özbek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu Urfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edildi. (AA)
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