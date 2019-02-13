İnşaat işçisi şantiyedeki banyoda intihar etti

Çorum'un Kargı ilçesinde inşaat işçisi Hamza Ç. (27), şantiyedeki banyoda intihar etti.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde Çorum'un Kargı ilçesinde yapımı süren konut inşaatında işçi olarak çalışan Hamza Ç., rahatsızlaştığını söyleyerek çalışmasını yarıda bırakıp şantiyeye gitti. Bir süre sonra Hamza Ç.'nin durumunu merak eden arkadaşları şantiye yöneldi. Şantiyeye gelenler, Hamza Ç.'yi, banyoda iple tavana asılı buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hamza Ç.'nin öldüğü belirlendi. İşçi, yapılan inceleme ardından Kargı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İntiharla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)