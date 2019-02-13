Katalan liderlerin avukatları davanın düşürülmesini istedi

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de İspanya yönetiminin itirazlarına rağmen bağımsızlık referandumu gerçekleştirdikleri için yargılanan 12 Katalan liderin davasının ilk gününde, savunma avukatları beraat değil davanın düşürülmesini talep etti. Katalan liderler "devlete karşı ayaklanma", "isyana teşvik", "devlete itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" ile suçlanıyor.

"ANAYASANIN TÜM HAKLARI ÇİĞNENMİŞTİR"

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Madrid'deki Yüksek Mahkeme'de görülen davanın ilk duruşmasında söz alan avukatlar, mahkemenin tarafsızlığını sorgulayan açıklamalar yaptı. Davayı "İspanyol demokrasisinin bir sınavı" olarak niteleyen avukatlar, mahkeme heyetine hitaben şunları söyledi:

"Yargılama yapın, vatan kurtarıcılığı değil. Bu dava baştan beri siyasidir. Mahkeme, davanın adil bir şekilde görülmesi için gerekli tüm garantileri sağlayamamaktadır. Temel haklara karşı olan bu dava ile Anayasanın tüm hakları çiğnenmiştir. Özel hayat, dokunulmazlık, toplanma ve gösteri hakkı, hatta serbest ibadet hakkı bile ihlal edilmiştir. Çünkü Junqueras'ın (eski Katalonya Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras) cezaevinde ayine gitmesine izin verilmemiştir."

"TUTUKLU SİYASETÇİLER 25 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYOR"

Davanın ilk duruşması yerel saatle 10.10'da başlayıp, öğle yemeği arası verildikten sonra saat 19.00'da sonlandırıldı. Tutuklu olarak yargılanan 9 Katalan siyasetçi Madrid'deki 2 cezaevine götürülürken, tutuksuz yargılanan 3'ü mahkemeyi yürüyerek terk etti.

Savcılık, tutuklu siyasetçiler için 16 ila 25 yıl, tutuksuz yargılananlar için ise 7 yıl hapis cezası talep ediyor.

Aralarında eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, eski İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, eski Maliye Bakanı Cristobal Montoro, Katalonya Meclis Başkanı Roger Torrent, eski Katalonya Başkanı Artur Mas, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Bask Özerk Yönetimi Başkanı İnigo Urkullu gibi önemli isimlerin de olduğu 600'den fazla kişinin şahit olarak dinleneceği davanın 3 ay sürmesi öngörülüyor.

"İNSAN HAKLARINA BİR SALDIRI VE BİR UTANÇ…"

Diğer yandan, ilk günkü duruşmayı baştan sona izleyen Katalonya Hükümet Başkanı Quim Torra, basına yaptığı açıklamada, "Bugün hiç başlamaması gereken bir davanın ilk duruşmasına katıldım. Sanık koltuğunda sadece Katalonya Parlamento Başkanı ve bakanların olması, demokrasiye, insan haklarına bir saldırıdır ve bir utançtır" dedi.

Torra, "Bu dava uluslararası mahkemelerde ve Avrupa mahkemelerinde bitecek ve bunu kazanacağız. İspanya'nın birliği adına adaleti yerine getirmeyip, vatan kurtarıcılığı yapanlar bunu böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

"Demokrasiye karşı açılan davanın düşmesinde ısrar ediyorum" diyen Quim Torra, "Devlet bir günde çıplak kaldı. Bu büyük dava siyasi bir zulümdür. Katalanların demokrasisini yargılayacak hiçbir mahkeme yoktur. Yüksek Mahkeme tarafsızlık imajını bir az olsun korumak istiyorsa, bugün avukatların söylediklerini dikkate almalıdır" şeklinde konuştu.

Torra ayrıca, Başbakan Pedro Sanchez'in "cesaretli davranıp Katalan siyasi partilerle diyalog masasına dönmemesi" halinde sosyalist hükümetin 2019 devlet bütçesine destek vermeyeceklerini de yineledi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE DE GÜNDEMDE KATALONYA VARDI

Bu arada, İspanyol Meclisinde bugün başlayan bütçe görüşmelerinde yapılan konuşmalarda ise Katalonya sorunu ve 12 Katalan siyasetçinin yargılanması öne çıktı.

Azınlık hükümeti, İspanya'nın bir parçası olan Katalonya sorununun diyalog olmadan çözülemeyeceğini ancak kendi geleceğine karar verme hakkına da asla izin vermeyeceklerini vurguladı. Muhalefet partileri ise hükümeti "ayrılıkçı Katalanlara teslim olmakla" suçladı.

Erken seçim beklentilerinin giderek arttığı İspanya'da, 2019 devlet bütçesinin kabul edilmesi için hükümetin Mecliste yeterli çoğunluğu bulunmuyor. (DIŞ HABERLER)

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