Kocaeli adayı Reyhan Başaran, Halkevlerini ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Halkevlerini ziyaret etti. Halkevleri ziyaretinde konuşan Başaran, “Önceliğimiz tek adam ittifakını geriletmek ama Büyükşehir Belediyesi adaylarına baktığımızda bu iki partiye oy verecek değildik, aday olmamızın bir nedeni de budur” dedi.

Ziyarette ilk olarak konuşan Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Arzu Erkan, "Parti olarak seçimlere girmemiz engellense de burada ısrarcı olacağımızı, aday göstereceğimizi ilan etmiştik" diye konuştu. Reyhan Başaran'ı açıkladıkladıklarını ve sol, sosyalist kurumların desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Erkan, destek istedi.

Kocaeli adayı Reyhan Başaran seçim çalışmasına işçi durağından başladı

'ÖNCELİĞİMİZ DEMOKRASİ GÜÇLERİNİN BİRLİĞİ'

Fotoğraf: Evrensel

"Bizim önceliğimiz demokrasi güçlerinin birliği, yanyana gelmesiydi ama bu olmadı" diyen Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, "Önceliğimiz tek adam ittifakını geriletmek ama Büyükşehire baktığımızda bu iki partiye oy verecek değildik, aday olmamızın bir diğer nedeni de budur" ifadelerini kullandı.

'GÖNÜL RAHATLIĞIYLA...'

Bu süreçte ortaklaşmanın önemli olduğunu söyleyen Halkevleri Şube Başkanı Tolga Köse ise, "Ortak bir dil yaratmayı biz de istedik. Biz de gerici ve faşist adaylara oy vermeyeceğimizi söyledik. Ortaklaşmak bu süreçte önemli. Biz de varız demek gerçekten çok önemli, yaptığınız da bu noktada çok kıymetli. Gönül rahatlığıyla oy verebiliriz" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)