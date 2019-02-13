Futbolda "FETÖ": Belözoğlu inceleniyor, Tütüneker'e beraat

"FETÖ üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Galatasaray ve milli takımın eski futbolcuları Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Uğur Tütüneker, atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti. Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada “Adalet yerini buldu" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İsmail Demiriz'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ederken, Uğur Tütüneker'in beraatını, hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem hakkındaki dosyasının ise ayrılmasını istedi.

Söz verilen tutuksuz sanık Uğur Tütüneker, "Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Tütüneker hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, sanığın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Demiriz ve firari Arif Erdem hakkındaki davaların ise ayrı ayrı görülmesine hükmetti.

‘BELÖZOĞLU’NUN BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR’

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren ‘Mert’ isimli gizli tanık da Futbolcu Emre Belözoğlu’nun 17-25 Aralık sonrası Bank Asya’ya 2 milyon TL yatırdığını iddia etti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Emre Belözoğlu hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Belözoğlu ile ilgili ifade veren bir gizli tanık, “Belözoğlu, Fethullah Gülen’in talimatının ardından Bank Asya’ya parça parça 2 milyon lira yatırdı” dedi. Gizli tanık Mert ifadesinde bu bilgiyi 2017 yılında tutuklanan Ahmet Musab K. isimli kişiden duyduğunu savcılıkla paylaştı. Haberde konuyla ilgili savcılığın soruşturmasının sürdüğü ifade edildi. (HABER MERKEZİ)