Peri bacalarının yanındaki otel inşaatı tepkiler üzerine durduruldu

Türkiye’nin önemli turistik merkezlerinden Nevşehir’in Göreme ilçesindeki Kapadokya peri bacalarının yanında başlatılan otel inşaatı tepki çekti. Göreme’nin AKP’li Belediye Başkanı Nuri Cingil, “İmar planı uygulanırken yetkili kurum ve kuruluşlarca da bu yapı planı onaylanmıştır” dedi. Ancak tepkiler büyüyünce Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme'deki otel inşaatının durdurulduğu bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI CİNGİL: RUHSAT VERİLMİŞTİR

Yılda 2 milyona yakın turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Mirası listesindeki Kapadokya’da, Mesit mevkisindeki Müze Yolu üzerinde peri bacalarının yanında yaklaşık 2 ay önce başlanan otel inşaatının 5 ayda tamamlanması hedefleniyordu.

Yan yana 2 binadan oluşan otel inşaatının fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.

Ben Kapadokyalıyım. Dünyanın en muhteşem coğrafyalarından birinde doğduğum için kendimi hep şanslı hissettim. Bu muhteşem güzelliğe kıymaya vicdan elvermez. Bunu en büyük vatan düşmanı yapmaz. Lütfen biri bana bu fotoğraf gerçek değil desin, montaj desin. Fotoşop desin. Lütfen.. pic.twitter.com/RABwgSTkSa — Cem Seymen (@cemseymen) 12 Şubat 2019

Konuyla ilgili açıklama yapan Göreme Belediye Başkanı Nuri Cingil, otel inşaatının imar planı dahilinde yapıldığını söyleyerek “Göreme’mizdeki bu yapılaşma yetkili kurum ve kuruluşlar, belediyemiz tarafından incelenmiş, aynı zamanda ruhsatı verilmiştir. Yalnız bu noktada hem ulusal hem de yerelde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, sanki bölgede kaçak yapılaşma varmışçasına insanlara suçlama, çamur atma gibi yapılan şeyler doğru değil. Bu yapılan yer imar planı içinde yer alıyor. Belediyemiz mimar ve mühendisleri tarafından projeler incelenerek, kurumların görüşleriyle birlikte sonuçta alınan yapı ruhsatıyla birlikte inşaat başlamıştır.”

Göreme’de kentsel sit alanı içinde kaçak yapılaşmaya izin vermediklerini ifade eden Cingil, “Eğer yapanlar da varsa kaçak yapılaşmayla ilgili gerekli kurumlar yasal çerçevede gerekli işlemleri yaparlar. Şu anda konu olan yerle ilgili herhangi bir kaçak yapılaşma yok” diye konuştu.

Şu güzel inşaat görüntüsüne arkadaki 60 milyon yıl önce oluşmaya başlamış eciş bücüş şapkalı saçmalıklar yakışıyor mu hiç!



Yıkın arkadaki peri bacalarını da adamın otel inşaatının önü açılsın yahu. pic.twitter.com/w31pvGpSlO — Mehmet Dilbaz (@mehmet_dilbaz) 12 Şubat 2019

OTELİN SAHİBİ: GEREKLİ EVRAKLARI TAMAMLADIK

İnşası süren otelin sahibi M.K. otelin bodrum ve zemin kat üzerine 1 kat çıkılarak yapıldığını söyledi. M.K., “Biz bu inşaata başlamadan önce tüm mercilerden gerekli evrakları tamamladıktan sonra başvurumuzu yaptık ve inşaata başladık. Burada otel inşaatımız var. İnşaatımız doğaya kesinlikle uygundur. Yapı Denetimden, Göreme Belediyesi’nden, Tabiatı Koruma Varlıklarından, Müze Müdürlüğünden gerekli izinleri alarak, inşaata başladık. Yaklaşık 3- 5 ay içinde inşaatı tamamlanacak. Mevcut olan şikayetler var. Dün akşam başladı. Biz gerekli mercilere başvurumuzu yaptık. Suç duyurusunda bulunduk. Gerçeği yansıtmadığını kamuoyuna belirtmek istiyoruz. Herhangi bir ters durum yok” dedi.

“DÜNYA MİRASINA İHANET”

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan, “UNESCO Dünya Mirası Göreme’de ihanet devam ediyor. İhaneti durduracak devlet nerede? Yöneticiler uyuyor mu?” sözleriyle tepki gösterdi.

İNŞAAT DURDURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Göreme'deki otel inşaatının durdurulduğu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir'in Göreme beldesinde otel inşaatı yapıldığına dair basında yer alan haberler hatırlatıldı.

Konunun Bakanlık tarafından incelendiği belirtilen açıklamada "Anadolu ve dünya kültürünün istisnai değerlerinden olan peribacalarına yakın bir noktada, 2 pafta 9423 parselde başlatıldığı belirlenen inşaat durdurulmuştur." denildi. (HABER MERKEZİ)