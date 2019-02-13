İstinye Park AVM ve Otel projesi için yeniden ÇED onayı

Metehan UD

İzmir

Mahkeme kararlarına rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir kez daha İstinye Park AVM ve Otel projesi için ÇED izni verdi.

İzmir'in Balçova İlçesi Üçkuyular Meydanı'nda yapımı devam eden İstinye Park Alışveriş Merkezi ve Otel projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir kez daha onay verdi. Son olarak 2017'nin Eylül ayında 'ÇED olumlu kararı' mahkeme tarafından iptal edilen proje için sunulan yeni çevresel etki değerlendirme dosyası bakanlğın İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'ndan (İDK) yine geçti.

Bakanlığın sitesinde yapılan duyuruya göre, proje dosyası yeterli bulundu, nihai olarak kabul edildi. 10 günlük itiraz sürecinin ardından da ÇED olumlu kararı tamamen kesinleşecek. Proje için yeniden ÇED süreci başlatılmazken 2009/7 sayılı genelge uygulandı. Proje dosyasındaki ufak tefek değişiklilerle yeni ÇED kararı kararı verildi. Projenin şimdiye iki defa ÇED kararı iki defa de imar planları iptal edildi ancak iptal kararlarına rağmen inşaat çalışmaları durdurulmadı, proje ÇED'siz, plansız yükselmeye devam etti.

AVM projesine jet ÇED izni

RESMİ ALANDAN TİCARET KONUT ALANINA

Üçkuyular Meydanı'ndaki AVM ve otel projesinin yapıldığı söz konusu alan, daha önceki imar planlarında resmi tesis alanı, açık pazar yeri alanı, çocuk parkı, yeşil alan iken 2015 yılındaki plan tadilatı ile ticaret merkezi ve otel imarına çevrildi ve değeri arttırıldı. Alandaki Karabağlar Vergi Dairesi, lise, terminal, pazar alanı ise Karabağlar sınırındaki başka parsellere taşındı.

Doğuş Holding tarafından yapımını başlanan proje Orjin Gruba satıldı. 42 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olması planlanıyor. Otelin ise 24 katlı yapılması amaçlanıyor. Proje TMMOB İzmir İKK tarafından 'kent suçu' olarak ilan edilirken Orjin Grup, projeye karşı dava açanlar hakkında 'menfaat grupları' benzetmesinde bulunmuştu.

İstinye Park AVM planları bir kez daha iptal edildi

İstinye Park AVM ve Otel'e yeni ÇED izni yolda

İstinye Park AVM ve otel projesini kurtaran planlara onay