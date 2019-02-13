Şırnak'ta yürüyüş, basın açıklaması ve eylemlere 15 günlük yasak

Şırnak Valiliği, kent genelinde toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi ve stant/çadır kurmayı 15 gün süreyle yasakladı.

Açıklamada “Terör örgütlerinin provokasyon amacıyla eylemler ve yürüyüşler planlandığı bilgisi üzerine kent genelinde kamu yararı haricindeki tüm eylemlerin yasaklandığı” ifadeleri kullanıldı.

Valilik açıklamasında, “Terör örgütlerinin halkın zihninde korku, endişe ve ümitsizlik yaratmak, dünya kamuoyuna ülkemizin güvensiz olduğu izlenimi vermek ve ülkedeki sosyal fay hatlarını harekete geçirerek çatışma hatta bir iç savaş zemini oluşturmayı hedefleyen terör örgütlerinin de provokasyon amaçlı bu tarz etkinlikleri gerçekleştirebilecek şahıslara karşı eylem yapabilecekleri değerlendirmesinde bulunulduğu” aktarıldı.

12 Şubat’tan itibaren geçerli olan yasak 15 gün süreyle devam edecek. (HABER MERKEZİ)