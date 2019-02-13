Gazeteci Melike Ceyhan gözaltına alındı

Yapılan ev baskınlarında aralarında gazeteci Melike Ceyhan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da gece saatlerinde birçok eve baskın yapıldı. Gazeteci Melike Ceyhan ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların isimleri ve gözaltı gerekçeleri henüz öğrenilemedi.(İstanbul/MA)