13 Şubat 2019 09:33Son Güncellenme Tarihi: 13 Şubat 2019 10:09
Gazeteci Melike Ceyhan gözaltına alındı
Aralarında gazeteci Melike Ceyhan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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Gazeteci Melike Ceyhan | Fotoğraf: MA
Yapılan ev baskınlarında aralarında gazeteci Melike Ceyhan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da gece saatlerinde birçok eve baskın yapıldı. Gazeteci Melike Ceyhan ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınanların isimleri ve gözaltı gerekçeleri henüz öğrenilemedi.(İstanbul/MA)
ETİKETLER: Melike Ceyhan
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