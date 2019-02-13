BBC'nin kameramanı, Trump’ın mitinginde saldırıya uğradı

BBC'nin kameramanı Ron Skeans, ABD Başkanı Donald Trump'ın Teksas eyaletinin El Paso kentinde düzenlenen bir mitingi sırasında saldırıya uğradı.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump'ın destekçilerinden biri, Skeans'ın bulunduğu basın platformuna çıkarak kameramanı itti ve küfür içerikli sözler söyledi.

BBC'nin görme engelli Washington temsilcisi Gary O'Donoghue, BBC Radio 4'a yaptığı açıklamada, önce kameranın ardından da meslektaşının Trump'ın destekçisi tarafından darbedildiğini, 'Skeans'ın çok şidddetli bir saldırıya uğramasına rağmen iyi bir durumda olduğunu' söyledi.

Olayın arından Beyaz Saray, bu olaya atıfta bulunmadan medyaya karşı gerçekleştirilen her türlü saldırıyı kınadıklarını belirten bir açıklama yayınladı. BBC'nin Amerikalar Büro Editörü Paul Danahar ise Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders'a yazdığı mektubunda, basın bölümü için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini söyledi. Mektupta basın alanında gerekli güvenlik önlemlerinin olmadığı ve güvenlik görevlilerinin olaya müdahalede yavaş kaldığı belirtildi.

Trump, 100. gününde medyaya yüklendi

Trump, uzun zamandır medyayı hedef alan açıklamalarda bulunuyordu. Medyayı "yalan" haber üretmekle ve "halkın düşmanı olmakla" suçladığı sert açıklamalarının gazetecilere saldırıların düzenlenmesine yol açabileceğine dair kaygılar daha önce dile getirilmişti.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki uzmanlar, Trump'ın medyayı hedef almasının gazetecilere şiddet gösterilmesi riskini doğurduğu uyarısında bulunmuştu. (HABER MERKEZİ)