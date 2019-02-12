Meksikalı uyuştucu karteli lideri "El Chapo" suçlu bulundu

Meksikalı uyuşturucu karteli lideri El Chapo (Bücür) lakaplı Joaquin Guzman, ABD mahkemesi tarafından suçlu bulundu.

Ceza duruşması ileri bir tarihte yapılacak olan Guzman’ın ömür boyu hapis yatması bekleniyor.

DURUŞMADA NELER OLDU?

İsimleri gizli tutulan jüri üyeleri, El Chapo hakkında, suç örgütünü yönetmek, devam eden bir suç girişiminde bulunmak, ateşli silah kullanımı, ABD’ye yasadışı eroin ve esrar sokmak ve dağıtmak gibi çeşitli suçlamalarından mahkum etmeden önce karar tartışmaları beş günden fazla sürdü.

14 eski yardımcısı ve 50’den fazla kovuşturma tanığı 30 dakikalık süreyle Guzman aleyhine tanıklık yaparken, Guzman lehine sadece bir kişi tanıklık yaptı.

Brooklyn’deki New York Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi, tarihi bir yargılamaya tanık oldu.

Guzman’ın yardımcıları ifadelerinde, kaçış için inşa ettiği tünel ağını ve bizzat kendisi tarafından işlenen cinayetleri anlattı.

FBI ajanları Guzman’ın IT (Bilgi Teknolojileri) görevlisine ulaşarak şifreli görüşmelerini çözmüştü. Bu bilgiler üzerine Guzman, okyanus kıyısında saklandığı köyünde bir baskınla yakalanmıştı.

Savcılar, jüri üyelerine, Guzman’ın örgütünün 328 milyondan fazla kokainle büyük bir ticaret yaptığını anlattı, AK-47 tüfekleri, el bombaları, roketli el bombaları ve çeşitli baskınlar sırasında bulunan diğer silahların yanı sıra ele geçirilen cephane stoğunu gösterdi.

Guzman’ın avukatları savunmalarında, El Chapo’nun büyük ortağı Ismael Zambada’nın (El Mayo) serbest bırakılmasına izin verilmesini eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

61 yaşındaki Guzman, Meksika’da 2 kez hapisten kaçtıktan sonra sınır dışı edilerek ABD’ye gönderilmişti. “El Chapo”, Sinaloa karteline liderlik yapmak ve ABD’ye 14 milyar dolar tutarında eroin ve kokain sokmak dahil çok sayıda suçlamadan yargılanıyordu.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan Guzman, hayatının sonuna kadar Colorado, Florence’taki yüksek güvenlikli hapishanede kalacak. (DIŞ HABERLER)